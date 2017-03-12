В Бобруйске, Бресте и Орше сотни людей вышли на «Марши нетунеядцев»

Сотни граждан Белоруссии вышли на несанкционированные «Марши нетунеядцев» в Бобруйске, Орше и Бресте, передает русская служба «Би-би-си».

Сообщается, что в Бобруйске более 700 человек требуют отмены «налога на тунеядство», в Орше отставки президента страны Александра Лукашенко потребовали около 500 митингующих, собравшихся у здания местной администрации, а в Бресте местные жители выражают недовольство политикой властей страны, выходя в центр города.

Отмечается, что еще одна протестная акция в ближайшее время запланирована в Рогачеве.