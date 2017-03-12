Тела погибших при крушении вертолета в Турции доставили в Петербург

Тела погибших в Стамбуле петербуржцев отправлены на экспертизу 12 марта. Судмедэксперты проведут генетический анализ останков погибших.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ, сколько времени необходимо для проведения всех экспертиз, пока не ясно. Сейчас останки уже доставлены в бюро судебно-медицинских экспертиз Петербурга.

Напомним, ведомство возбудило уголовное дело по 263-й статье УК РФ после гибели четырёх петербургских бизнесменов при крушении вертолета 10 марта через пять минут после взлёта. Кроме граждан РФ на борту находились три гражданина Турции.