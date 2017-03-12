В Калининграде нашли тело пропавшей в декабре девушки

Девушка, пропавшая 20 декабря 2016 года в Калининграде, найдена погибшей. 12 марта об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Калининградской области.

Информация о том, что девушка найдена, поступила 11 марта. Школьница была найдена на берегу Калининградского залива в поселке Прибрежный. Она оказалась мертва. Внешних признаков насильственной смерти на ее теле не нашли. Ребенка уже опознал отец.

Напомним, пропавшей в декабре Камиле Мухитдиновой было 14 лет. Она училась в лицее номер 17 Калининграда.

По факту пропажи ребенка возбуждено дело.