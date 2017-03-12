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12.03.2017 17:17

Петербург окутан туманом

На Северную столицу спустился плотный туман, сквозь который местами проглядывает солнце. Петербуржцы в социальных сетях 12 марта шутят о том, что город задымили вейперы и наслаждаются красивыми затуманенными видами.

Петербуржцы в социальной сети Instagram выкладывают фотографии тумана. Так, пользователь под ником berdnik_tony предположил, что город опутан туманом из-за вейперов.

Другой пользователь под ником muutto_lintu опубликовал фотографию с подписью «В центре – солнце и весна, а на «Приморской» филиал то ли «Сайлент-Хилла», то ли «Мглы».

О тумане накануне предупреждали в МЧС. Сейчас в Петербурге +2,7 градуса тепла, несмотря на стабильно положительную температуру с 8 марта, толщина льда в районе Невской губы, по данным Гидрометцентра, достигает 40 см. Тем не менее с 15 марта, согласно постановлению правительства Петербурга, выход на лёд будет запрещён и за нарушение петербуржцам грозит штраф. Однако пока по льду ещё можно походить, горожане выходят прогуляться по рекам.

Петербург окутан туманом

 
Напомним, 11 марта в промоину на финском заливе неподалёку от Кронштадта провалился рыбак. Из воды его оперативно вытащили сотрудники МЧС.


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