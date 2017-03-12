Иран представил новый танк собственной разработки под названием Karrar, который, по словам иранских военных, сопоставим по характеристикам с российским Т-90. Об этом сообщает агентство Fars News.

На презентации танка, который уже запущен в серийное производство, присутствовал министр обороны страны Хосейн Дехган. По его словам, Karrar оснащен электрооптической системой управления огнем, лазерным дальномером и баллистическим вычислителем. Танк способен поражать как движущиеся, так и статичные цели. Кроме того, Karrar способен запускать ракеты и дистанционно направлять их в цель.

«Оборонная промышленность спроектировала и построила боевой танк с нуля. И если он не лучше, то по крайней мере столь же смертоносный, как и российский Т-90», — заявил Дехган.

Глава минобороны Ирана заключил, что Karrar стоит в ряду наиболее современных танков в мире.

В январе сообщалось, что в США разрабатывают новый танк для борьбы с российской «Арматой».