В России могут ввести новый принцип получения гражданства

В России может быть введен новый принцип получения российского гражданства, основанный на «праве почвы», сообщил 12 марта РИА Новости заместитель председателя комитета по делам национальностей Госдумы Руслан Бальбек.

По его словам, данное положение прописано в зарегистрированном в Госдуме законопроекте, авторами которого являются Константин Затулин и Наталья Поклонская. Документ уже получил положительное заключение комитета по делам национальностей ГД.

"В случае принятия данного закона, получить гражданство Российской Федерации можно будет не только по принципу крови, родства, но и по принципу почвы. Основным критерием будет являться знание русского языка, а также берется за основу связь с территориями Советского Союза и Российской империи", — сказал РИА Новости Бальбек.

Таким образом, по его словам, право на упрощенную процедуру предоставления гражданства РФ получат носители русского языка — выходцы или их родственники по восходящей линии из стран постсоветского пространства, которые некогда входили в состав СССР или Российской империи.

«Право почвы» — юридический термин, закрепляющий право получения гражданства того или иного государства лицами, родившимися на территории этого государства, независимо от их расовой, национальной или языковой принадлежности.