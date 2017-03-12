Борис Джонсон: У нас нет доказательств причастности России к кибератакам
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что у властей Великобритании нет доказательств того, что Россия причастна к кибератакам, направленным на подрыв демократических процессов, передает Itv.
«У нас нет никаких доказательств того, что Россия действительно в данный момент вовлечена в попытки подорвать наши демократические процессы», — сказал он.
Вместе с этим Джонсон подчеркнул, что у британской стороны есть достаточно доказательств того, что «русские способны на это».
Источник: Газета.Ru