После нападения на сотрудников ДПС в Дагестане возбудили дело
Следственные органы Дагестана возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции и незаконному обороту оружия. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба ГСУ СК по региону.
По версии следствия, ЧП произошло около восьми часов вечера 11 марта. Сотрудники ГИБДД попытались остановить ВАЗ-2101 на 739-м километре трассы «Кавказ». Однако водитель попытался скрыться.
Уходя от преследования, водитель «копейки» не смог справиться с управлением и врезался в другую машину. После этого из «Жигулей» вышли трое, выстрелили в сторону полицейских и скрылись в лесу.
Один из полицейских получил раны и оказался в больнице. Расследование дела продолжается.