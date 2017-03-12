После нападения на сотрудников ДПС в Дагестане возбудили дело

Следственные органы Дагестана возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудников полиции и незаконному обороту оружия. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба ГСУ СК по региону.

По версии следствия, ЧП произошло около восьми часов вечера 11 марта. Сотрудники ГИБДД попытались остановить ВАЗ-2101 на 739-м километре трассы «Кавказ». Однако водитель попытался скрыться.

Уходя от преследования, водитель «копейки» не смог справиться с управлением и врезался в другую машину. После этого из «Жигулей» вышли трое, выстрелили в сторону полицейских и скрылись в лесу.

Один из полицейских получил раны и оказался в больнице. Расследование дела продолжается.