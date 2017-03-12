В Тольятти горит «КуйбышевАзот». Прибыл пожарный поезд

Возгорание площадью 500 квадратных метров произошло на заводе «КуйбышевАзот» в Тольятти днем 12 марта. Для тушения на место прибыл пожарный поезд, сообщает РИА Новости.

Утром на территории завода «КуйбышевАзот» загорелись две установки по переработке циклогексана. Площадь пожара составила примерно 500 квадратных метров. По информации МЧС, борьба с огнем ведется по самому высокому — третьему — номеру сложности. Пожар, по данным МЧС, обошелся без пострадавших. Как заявляют спасатели, возгорание пока не локализовано. Как отметили на заводе, причина пожара и сумма ущерба пока неизвестны.

«Пожарный поезд прибыл для тушения на завод «КуйбышевАзот» в 13.40 (мск). Однако, возможно, его применение не потребуется», — рассказал собеседник агентства.