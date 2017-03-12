В Москве задержан таксист по подозрению в нападении с ножом на пассажира

Сотрудники столичных правоохранительных органов задержали водителя такси, который подозревается в нападении с ножом на пассажира, передает 12 марта М24.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что инцидент произошел на улице Мастеркова, ему мог предшествовать конфликт. После того как таксист, предположительно, нанес ножевое ранение пассажиру, он скрылся с места происшествия.

Пострадавший был госпитализирован в одну из московских больниц, подозреваемый был доставлен в отделение полиции.