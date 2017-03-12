Самая полная в мире женщина смогла станцевать после операции

Самая полная в мире женщина, 36-летняя египтянке Эман Ахмед Абд Эль Ати, станцевала после операции по уменьшению желудка. Об этом сообщает Mid Day.

Женщина смогла подвигаться в такт арабской музыке лежа на своей кровати в больнице.

Издание сообщает, что после того, как специалист в Мумбаи согласился взяться за ее лечение, Эман призналась, что мечтает станцевать с известным в Индии актером Ритиком Рошаном.

Эман Ахмед Абд Эль Ати при рождении был поставлен диагноз элефантиаз, слоновая болезнь, в детстве она перенесла инсульт, из-за которого прикована к постели. По словам ее семьи, она не покидала свой дом в течение 25 лет.

Эман, вес которой составлял 500 кг, прилетела в Индию в январе 2017 года, благодаря усилиям врачей до операции она сбросила 100 кг. Специалисты утверждают, что в ближайшие месяцы она потеряет еще больше веса.