В Мурманской области 13 автомобилей столкнулись из-за «нулевой видимости»

В Кольском районе Мурманской области на трассе Р-21 «Кола» столкнулись 13 автомобилей, сообщает 12 марта Госавтоинспекция по региону. Из-за ДТП движение по трассе ограничено.

Столкновение произошло около 13:00 на 1415-м км трассы. По предварительной информации, причиной ДТП стала «нулевая видимость из-за неблагоприятных погодных условий», отмечается в сообщении ГАИ.

В инциденте никто не пострадал. На месте работают три экипажа ДПС. Сотрудники Госавтоинспекции принимают меры для устранения автомобилей с проезжей части для восстановления движения.

К 15:29 движение было полностью восстановлено.