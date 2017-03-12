Дзюба: Судья сегодня – главный герой матча

Главным героем матча против «Амкара», который прошел сегодня, 12 марта, в Перми, нападающий «Зенита» Артем Дзюба назвал главного арбитра встречи Евгения Турбина. Судья не засчитал чистый гол петербургской команды в начале встречи и принял ряд других сомнительных решений.

«Говорить по игре нечего. Судья сегодня – главный герой матча», – цитирует Дзюбу «Спорт-Экспресс».

Напомним, из-за этого поражения «Зенит» опустился на третье место в чемпионате России по футболу, пропустив вперед ЦСКА.