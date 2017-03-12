Луческу: «Зенит» теряет очки при арбитрах из Москвы

Главный тренер петербургского «Зенита» Мирча Луческу прокомментировал прошедший 12 марта матч с «Амкаром». Напомним, что игра закончилась со счетом 0 – 1 в пользу пермского клуба.

Как сообщает пресс-служба «Зенита», Луческу отметил, что тактика была выбрана правильно, но к голу привела ошибка в центральной зоне. Не оставил наставник сине-бело-голубых и вопрос судейства.

«Не хочется повторять, но придется — мы практически всегда теряли очки, когда нас судили арбитры из Москвы. Особенно когда мы встали на первое место после матча со «Спартаком», – заявил тренер «Зенита».

Он также добавил, что после забитого соперником гола игра «стала суетливой». И добавил, что судья не увидел момент нарушения на Дзюбе и не назначил пенальти.