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12.03.2017 15:27

Премьер Нидерландов пообещал урегулировать конфликт с Турцией

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте пообещал приложить усилия для урегулирования дипломатического конфликта с Турцией, передает Reuters.

«Мы никогда не попадали в такую ситуацию, однако хотим поступить как мудрая сторона. Если Турция обострит ситуацию, мы ответим, но приложим усилия для урегулирования»,— сказал он.

По словам Рютте, инцидент стал одним из худших в истории Нидерландов.

Ранее премьер Турции пообещал ответ на «фашистские» методы Нидерландов.

Нидерланды объявили министра по делам семьи и социальной политики Турции Фатму Бетюль Сайян Кайя «нежелательным иностранцем» и потребовали покинуть территорию страны.

Источник: Газета.Ru


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