В Эфиопии при обвале гигантской мусорной свалки погибли 15 человек

Не менее 15 человек погибли в результате обвала огромной мусорной свалки в пригороде столицы Эфиопии Аддис-Абебы, передает 12 марта агентство Ассошиэйтед Пресс.

Гора мусора накрыла несколько бытовок и бетонных сооружений, где в момент инцидента находились около 150 человек. Спасателям удалось извлечь живыми 37 человек, несколько десятков остаются под завалами.

Свалка располагалась в пригороде более 50 лет. В последние годы мусор стали свозить в другое место, однако не так давно живущие в том районе фермеры опротестовали решение о создании новой свалки, мусор вновь стали свозить на окраину города, что и привело к обрушению.