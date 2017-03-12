Экспедиция Минобороны первой в мире дошла до острова Котельный на технике

Арктическая экспедиция Минобороны России, в ходе которой проводятся испытания новых образцов военной техники в экстремальных погодных условиях, достигла острова Котельный Новосибирского архипелага. Об этом 12 марта сообщила пресс-служба военного ведомства.

Согласно заявлению Минобороны, участники экспедиции стали первыми в мире, ​кому удалось дойти от материковой части до острова Котельный на технике. Они преодолели 1140 километров.

С начала экспедиции было проведено около 100 различных исследований и лабораторных работ по эргономическим возможностям техники, а также ее обслуживанию, отмечают в ведомстве.

Экспедиция Минобороны началась 19 февраля. Общий маршрут ее составляет около 2000 км. Он пролегает от поселка Тикси до острова Котельный и обратно по морю Лаптевых и проливам между островами, а также по прибрежной зоне. Как сообщали в Минобороны, во время испытаний гражданские специалисты и военные исследуют особенности эксплуатации двухзвенных гусеничных транспортеров, армейских снегоходов, кузовов-контейнеров, специальных транспортных средств на шинах сверхнизкого давления, каркасно-надувных быстровозводимых палаток, водоочистительных и опреснительных установок, средств медицинского обеспечения.