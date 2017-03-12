«Зенит» опустился на третье место по итогам матча в Перми

Поражение от «Амкара» в 19-м туре чемпионата России по футболу стоило «Зениту» второго места в турнирной таблице. Петербуржцы опустились на третью строчку, пропустив вперед ЦСКА.

Встреча в Перми завершилась со счетом 1:0 в пользу «Амкара». Единственный засчитанный гол был забит на 33-й минуте полузащитником Гиголаевым. При этом чуть ранее, на 7-й минуте, после удара Шатова мяч также оказался в воротах, но так как его партнер по команде защитник Нету при попытке добить случайно выбил мяч в поле, главный судья Евгений Турбин момент не разглядел и позволил командам играть дальше.

Теперь у «Зенита» и ЦСКА одинаковое количество очков – по 33, но по дополнительным показателям впереди армейцы.