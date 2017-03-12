Результат скандального боя ММА в Дагестане аннулирован

Результат поединка между бойцами смешанного стиля Владимиром Минеевым и Азизом Джуманиязовым на чемпионате ММА в Дагестане аннулирован, а Джуманиязов и его команда Dagestan fighters дисквалифицированы. Об этом говорится в пресс-релизе Союза ММА России, поступившем 12 марта в редакцию «Ленты.ру».

«Главный судья соревнования согласно правилам вида спорта и регламенту Союза ММА России дисквалифицировал по итогам боя Азиза Джуманиязова, а также его команду Dagestan fighters, также аннулировал результат боя», — сообщил вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин.

По словам функционера, никакой массовой драки между зрителями по окончании боя не было. «Всплеск эмоций болельщиков, который случается в любом виде спорта, быстро успокоился. Сами бойцы извинились друг перед другом и пожали руки», — заявил Габдуллин.

Ранее 12 марта сообщалось, что болельщики устроили массовую драку во время боя Минеева с Джуманиязовым в рамках открытого чемпионата по ММА в Дагестане. После встречи Джуманиязов, поднимаясь из партера, ударил соперника ногой. В ответ тот нанес удар кулаком по голове дагестанского бойца.

Несмотря на инцидент, Минеев назвал Дагестан своей родной республикой и заявил, что драка не повлияла на его позитивное отношение к местным жителям.