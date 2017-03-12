Ленобласть временно стала тылом условного противника для разведки
Лагерные сборы с разведывательными подразделениями Западного военного округа начались одновременно на восьми полигонах в Московской, Ленинградской, Калининградской, Воронежской, Нижегородской и Смоленской областях.
В полевых условиях войсковые разведчики изучат и освоят тактику устройства засад, навыки оборудования наблюдательных постов и скрытого минирования путей движения войск условного противника.
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