Незасчитанный гол обернулся для «Зенита» поражением от «Амкара»

Поражением для «Зенита» завершился матч 19-го тура чемпионата России по футболу против «Амкара» в Перми сегодня, 12 марта. Единственный засчитанный гол был забит на 33-й минуте встречи.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Амкара». На 33-й минуте забил полузащитник Гиголаев. Отметим, что в самом начале игры судья не засчитал гол «Зенита». Произошло это на 7-й минуте встречи: после подачи Шатова мяч залетел в ворота, но Нету при попытке забить самому случайно вынес мяч из ворот, хотя тот уже пересек линию. Судья момент не увидел и не стал останавливать игру.

Таким образом, «Зенит» терпит третье поражение в чемпионате и возвращается в Петербург без очков.