Песков назвал не заслуживающим доверия доклад спецслужб США о России

Доклад американских спецслужб о предполагаемом "вмешательстве России в американские выборы" не заслуживает доверия, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков телеканалу CNN.

"Мы никогда не видели каких-либо свидетельств, мы никогда не слышали чего-либо достойного доверия", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, как Москва оценивает обвинения в адрес России. По его словам, все, что довелось увидеть в открытом доступе, — это часть доклада одной из спецслужб. "И по моему скромному мнению, это не является документом высокого качества в том плане, действительно ли это достойно доверия," — заключил пресс-секретарь.

В начале января ЦРУ, ФБР и АНБ распространили доклад, в котором в очередной раз обвинили Россию во вмешательстве в выборы президента США, но не представили никаких доказательств, сославшись на секретность. При этом из доклада следовало, что спецслужбы делают выводы о "тайных операциях России по влиянию на выборы" по таким источникам, как репортажи российского телевидения и записи в соцсетях. Практически половина доклада была посвящена телеканалу RT и агентству Sputnik, причем данные по RT были в основном пятилетней давности.

В Кремле эти обвинения не раз отвергали, отмечая их голословность и бездоказательность.