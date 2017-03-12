В США австралийская овчарка воспитывает трех тигрят

В США в зоопарке Цинциннати австралийская овчарка Блейкли стала приемной мамой для трех редких малайских тигрят, от которых отказалась мать, сообщает WCPO Cincinnati.

«Она не просто теплая подушка для детенышей. Она — тот взрослый, который им необходим. Она учит их правильному поведению и останавливает, когда они становятся слишком агрессивными», — сказал сотрудник зоопарка Дон Штрассер.

Он добавил, что сотрудники зоопарка могут выкормить тигрят, но не могут научить их определенным вещам.

Отмечается, что Блейкли уже вырастила детенышей гепарда, бородавочника, оцелота и скунса.