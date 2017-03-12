Помилованная президентом Севастиди вышла на свободу

Помилованная президентом Оксана Севастиди, осужденная за госизмену, 12 марта освобождена из следственного изолятора «Лефортово».

Оксана Севастиди, осужденная за госизмену из-за CМС-сообщений знакомому в Грузию о российской военной технике, освобождена из следственного изолятора «Лефортово», сообщает «РИА Новости».

Указ о помиловании президент Владимир Путин подписал 7 марта 2017 года. В нем отмечалось, что документ вступает в силу через пять дней после публикации.

При этом защита Севастиди заявила, что намерена добиваться отмены приговора и оправдания, несмотря на помилование. ​«Решение о помиловании не отменило приговор Краснодарского краевого суда. Мы считаем решение незаконным и настаиваем на ее невиновности. 15 марта попытаемся это доказать в Верховном суде, где мы будем пытаться добиться отмены приговора Краснодарского суда», — рассказал РБК адвокат Евгений Смирнов.