В Подмосковье задержали мать, убившую собственного сына

Получив информацию о пропаже 5-летнего мальчика, сотрудники правоохранительных органов Подмосковья бросились на поиски. Оказалось, что ребенок мертв уже два года. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба ГСУ СК по Московской области.

Информация о пропаже мальчика 5 лет поступила 12 марта 2017 года. Правда, оказалось, что малыш пропал в Дмитрове еще в 2015-м. Сразу же было возбуждено дело по статье «убийство малолетнего».

Ребенка нашли быстро. В вырытой яме в одном из СНТ того же района. Оказалось, что убийца – мать. 31-летняя местная жительница рассказала, что еще в сентябре 2015 года избила мальчишку, а когда он умер, завернула тело малыша в простыни и закопала.

Мера пресечения женщине будет выбрана в ближайшее время.