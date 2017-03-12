Подросток ранен ножом в подмосковной школе

Следователи разбираются в обстоятельствах ранения ребенка ножом в гимназии в Подмосковье. Об этом 12 марта сообщает ГСУ СК по Московской области.

По предварительной информации, 13-летний школьник получил ранение правого плеча днем 11 марта. В момент ЧП он находился в Богородской гимназии в Ногинске. Оказалось, что удар ножом он получил во время игры с одноклассниками.

Врачи оказали ребенку медицинскую помощь и отправили на лечение домой. Решение о возбуждении дела СК примет после проверки.