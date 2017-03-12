В Тыве четырехлетняя девочка прошла 8 км по тайге. СК возбудил дело

В республике Тыва следователи возбудили уголовное дело в отношении 31-летней матери маленькой девочки. Женщину подозревают в оставлении ребенка в опасности. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба регионального управления ГСУ СК.

По версии следствия, женщина оставила 4-летнюю дочь у своих родителей. Родственники живут в труднодоступном месте под названием Салдам-Белдир. При этом мать ребенка понимала, что родители стары и не смогут обеспечить безопасность малышки.

8 февраля 2017 года бабушке стало плохо. Девочка пешком пошла за помощью – 8 километров по тайге. После инцидента ребенка осмотрели врачи. Ее жизни ничего не угрожает, но малышка замерзла (вердикт медиков – общее переохлаждение).

Сейчас следователи изучают обстоятельства прогулки ребенка. Помимо этого, у правоохранительных органов есть вопросы к местным органам опеки.