В Заневке возле железнодорожных путей нашли неразорвавшуюся мину

Снаряд времен Великой Отечественной войны был найден жителем Петербурга вечером 11 марта неподалеку от перекрестка улиц Хасанской и Коммуны. Сотрудники ОМОН выяснили, что в корпусе немецкой мины сохранился разрывной заряд.

Как сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, найденный петербуржцем снаряд – 81-миллиметровая миномётная мина образца 1934 года, пригодная для стрельбы из немецкого миномета 8-cm Granatwerfer 34. В мине нет головного взрывателя, однако из-за сохранившегося в корпусе заряда она все равно представляет опасность. Сейчас место обнаружения мины оцеплено, ее уничтожением на полигоне займутся военные.