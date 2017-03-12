В Выборге поймали серийного обидчика финских автомобилистов

Около пяти утра 12 марта в центре Выборга нарядом полиции был задержан 27-летний житель поселка Житково. Молодого человека задержали в тот момент, когда он собирал ценные вещи в салоне иномарки с финскими номерами. А забрался он в машину, разбив заднее стекло.

Парня подозревают в серийных кражах вещей из салонов иномарок. Полицейские предполагали, что он выбирал легковушки только с финскими номерами, так как был уверен, что граждане Финляндии не пойдут в полицию.

Про задержанного известно, что он ранее был неоднократно судим.

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