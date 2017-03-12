Прокуратура не стала возражать против пересмотра дела Бута

Прокуратура не стала протестовать в Верховный суд США против прошения по пересмотру дела россиянина Виктора Бута, заявил его адвокат Алексей Тарасов. Об этом 12 марта сообщает РИА Новости.

Как отметил Тарасов, это означает, что если Верховный суд будет рассматривать дело, «то он будет видеть только доводы стороны защиты».

Тарасов предположил, что Верховный суд может принять решение в течение нескольких месяцев. Он также допустил, что решение прокуратуры не подавать возражения могло быть связано с увольнением прокурора Южного округа штата Нью-Йорк Прита Бхарары.

По словам адвоката, «официально о причинах для такого решения не объявлено, их может быть много». «Ни для кого не секрет, что в Нью-Йоркской прокуратуре, которая занималась делом Бута, произошла смена руководства, и прокурор Прит Бхарара, выступавший главным гособвинителем, покинул свой пост. Я не могу исключать влияния данного фактора на ситуацию, но также не могу говорить, что он был единственным. Скорее всего, там был целый ряд факторов», — сказал Тарасов.

«Теперь очевидно, что Верховный суд будет руководствоваться только аргументами защиты, доводов обвинения там не будет», — отметил он.

По его словам, «это займет как минимум месяц с момента подачи прошения, то есть с 21 февраля». «Но, исходя из опыта, скажу, что речь может идти о трех месяцах», – добавил юрист.

Бут был арестован в Бангкоке в марте 2008 года в результате спецоперации американских спецслужб и позже вывезен в США, где затем был осужден на 25 лет тюрьмы. Его обвиняют в подготовке сговора с целью продажи оружия террористической организации. Защита россиянина подала петицию о пересмотре его дела, однако прошение было отклонено.