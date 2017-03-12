В японском зоопарке слон до смерти забил хоботом смотрителя

В японском зоопарке Adventure World в префектуре Вакаяма слон напал на сотрудника, передает 12 марта Japan Today.

37-летний гражданин Таиланда мыл индийского слона, когда животное весом в 3,5 тонны с размаху стукнуло его хоботом.

«Животное из-за чего-то разозлилось. Человек упал и ударился о клетку», — рассказал сотрудник полиции.

Мужчина был госпитализирован, но позже умер в больнице.

Инцидент произошел рано утром, до того как зоопарк был открыт для посетителей. О дальнейшей судьбе слона не сообщается.