В Невском районе на стройке после падения с крыши погиб молодой человек

Тело юноши 20 лет было найдено днем 11 марта на строительной площадке ЖК «Юность» в Невском районе Петербурга. Момент падения молодого человека с крыши видел случайный свидетель.

По информации «Фонтанки», погибший трудился подсобным рабочим и жил на строительной площадке на улице Крыленко. Момент падения заметил таксист, остановившийся на «красный». Он видел, как молодой человек сначала пытался удержаться руками за крышу, а потом соскользнул вниз. Двое мужчин хотели поймать падавшего, высунувшись в окно, но не смогли до него дотянуться.

Позже начальник юноши рассказал сотрудникам полиции, что у погибшего были проблемы с девушкой и он интересовался вопросами загробной жизни.