В Приморском районе налетчиков на муляжи салона «МТС» взяли по пальцам

Оперативники уголовного розыска Приморского района задержали двух мигрантов из Узбекистана. Они напали с пистолетом, а унесли с витрины мобильные муляжи.

По информации «Фонтанки», 11 марта сотрудниками уголовного розыска Приморского района были задержаны два гражданина Узбекистана. Первого взяли на съемной квартире на проспекте Авиаконструкторов, ему 24 года, второго же, 28-летнего, подкараулили на Ленинском проспекте.

Обоих следователь Следственного управления УМВД по Приморскому району задержал на двое суток по подозрению в разбойном нападении на салон связи «МТС». Налет же случился около семи часов вечера 5 марта. Тогда один неизвестный вошел в салон и попросил показать ему телефон, а когда продавец открыл витрину, второй ворвался и направил на работника пистолет.

Они забрали девять телефонов, восемь из которых оказались муляжами, но пока хватали гаджеты, оставили отпечатки следов пальцев рук. А так как ранее уже попадались в другие подразделения полиции Петербурга за административные нарушения, то их «пальцы» остались в базе.