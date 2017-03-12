Трехлетняя девочка погибла на Урале из-за обрушения кровли дома

В Свердловской области проводится проверка по факту гибели маленькой девочки воскресной ночью. Ребенок скончался из-за обрушения кровли, сообщает ГСУ СК по региону.

По предварительным данным, около 03:00 12 марта в доме, стоящем на Южной улице в городе Талица, рухнула потолочная балка в частном доме. В момент обрушения в здании находились 6 человек. Фрагменты упали на детскую кроватку, в котором лежала 3-летняя девочка. Она умерла от травм до приезда скорой помощи.

Другие люди, находившиеся в доме, травм не получили.

По факту трагического ЧП проводится проверка.