Шатов и Маурисио сыграют против «Амкара» с первых минут

Стартовый состав «Зенита» на матч 19-го тура против «Амкара» в Перми стал известен сегодня, 12 марта. С первых минут на поле выйдут:

вратарь: Юрий Лодыгин;

защитники: Александр Анюков, Луиш Нету, Доменико Кришито и Юрий Жирков;

полузащитники: Хави Гарсия, Маурисио, Жулиано и Олег Шатов;

нападающие: Александр Кокорин и Артем Дзюба (капитан).

В запасе остались: Егор Бабурин, Андрей Лунев, Иван Новосельцев, Бранислав Иванович, Ибрагим Цаллагов, Эрнани, Артур Юсупов, Йоан Молло, Роберт Мак, Данни, Александр Кержаков, Лука Джорджевич.

Матч с «Амкаром» начнется в 11:30 мск. «Зенит» с 36 очками находится на втором месте, «Амкар» с 27 очками – на восьмом. Все, что нужно знать об этой встрече, можно прочитать в материале «Фонтанки».