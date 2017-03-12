Неизвестный в Купчино вытащил из терминала ПСКБ купюроприемник

Похититель разобрал платежный терминал «Петербургского социального коммерческого банка» и скрылся вместе с деньгами ночью 11 марта во Фрунзенском районе Петербурга.

По информации «Фонтанки», преступник неким предметом выковырял из платежного терминала ПСКБ, установленного в доме 31 по Дунайскому проспекту, ящик, в котором скапливаются занесенные в него деньги.

Вор орудовал около 3 часов ночи в субботу, правда добыча его оказалась невелика — всего 1750 рублей.