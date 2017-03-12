В США умерла участница группы Sister Sledge

Участница музыкальной группы Sister Sledge Джони Следж скончалась в возрасте 60 лет. Ее тело было найдено в ее доме в Фениксе, штат Аризона, передает 12 марта Associated Press.

По данным агентства, причина смерти певицы не установлена. Представитель группы Бив Уоррен сообщил, что она не испытывала проблем со здоровьем.

«Мы приветствуем ваши молитвы и плачем о потере нашей сестры, матери, тети, племянницы и кузины», — говорится в семейном заявлении Следж.

Группа Sister Sledge сформировалась в 1971 году и состояла из сестер Дебби, Джони, Ким и Кэти. Альбом We Are Family, который был выпущен в 1979 году, стал платиновым. Одноименный сингл стал вторым в чарте Billboard Hot 100 и получил премию Грэмми.