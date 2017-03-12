Директор петербургской фирмы попался на угоне «Нексии» эвакуатором

Пропажу стоявшей несколько месяцев на Искровском проспекте Daewoo Nexia владелец заметил лишь 11 марта. А вот полиция нашла машину раньше: еще 2-го числа легковушку везли на платформе эвакуатора по улице Костюшко. Документов на автомобиль стоимостью 20 тысяч рублей у водителя не было. Сам он оказался директором коммерческой компании. Пришлось писать явку с повинной. Уголовное дело возбуждено.

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