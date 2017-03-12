У туристки из Китая возле Исаакиевского собора вытащили 260 тысяч рублей

Китаянку, приехавшую в Петербург, ограбили во время осмотра достопримечательностей утром 11 марта на Исаакиевской площади. У туристки пропал кошелек.

По данным «Фонтанки», женщина носила с собой в кошельке 4 тысячи 500 долларов, что по курсу на 12 марта больше 260 тысяч в рублях. Кроме того, в кошельке лежал браслет и документы. Женщину ограбили накануне отъезда, 12 марта она планировала возвращаться на родину.

В полицию китаянка обратилась для получения справки, чтобы возместить ущерб по страховке.