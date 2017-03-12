Жителя Колпино сбросили в лестничный проем с пятого этажа

В состоянии комы, с переломами и рваными ранами колпинец оказался в больнице после того, как неизвестный столкнул его в проем лестницы вечером 11 марта на улице Веры Слуцкой.

По информации «Фонтанки», 28-летнего молодого человека доставили в НИИ скорой помощи им. Джанелидзе с травмой головы, ушибом головного мозга, сломанной затылочной костью, раной на животе и уже в состоянии комы. Состояние оценивается как тяжелое. Он получил травмы после того, как около девяти вечера во 2-м корпусе 89-го дома по улице Веры Слуцкой в проем лестницы с пятого этажа его столкнул неизвестный.

Полиция разыскивает злоумышленника.