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12.03.2017 10:10

Пьяные петербуржцы признались в причастности к терроризму

Двое жителей Петербурга позвонили в полицию с сообщениями об актах терроризма в минувшую субботу. Один из них обещал взорвать шашкой этаж жилого дома, а другой и вовсе сознался в том, что именно он подложил бомбу в самолет, который взорвался над Синаем.

По данным «Фонтанки», оба мужчины задержаны. Одного из них, 29-летнего, оперативники застали около десяти вечера 11 марта по тому адресу, где, по его словам, и планировался террористический акт — этаж жилого дома в Невском районе звонивший собирался взорвать при помощи «амонидных» шашек. Ни шашки, ни какой-либо другой взрывчатки в доме не нашли, а вот початые бутылки из-под алкоголя в квартире лжеминера имелись.

Второго «террориста» забрали с улицы Химиков около четырех часов дня в субботу. 57-летний петербуржец сознался в причастности к гибели 224 человек над Синайским полуостровом. По его словам, именно он в Египте заложил в самолет бомбу. Правда, по телефону он запутался в датах и рассказал о событии, которое, с его слов, было три года назад. В момент задержания мужчина был нетрезв.

Напомним, самолет разбился в Египте 31 октября 2015 года. Ответственность за случившееся на себя взяла террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в РФ).


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