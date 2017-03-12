Премьер Нидерландов назвал «безответственным» приезд турецкого министра

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте осудил визит в страну турецкого министра по делам семьи и социальной политики Фатмы Бетюль Саям Каи. Как сообщает 12 марта издание Telegraaf, глава голландского правительства назвал ее действия «безответственными».

Рютте отметил, что власти Нидерландов предупреждали Анкару о том, что приезд члена турецкого правительства был бы нежелателен. В условиях беспорядков это затруднило «поиски разумного решения». «Тем не менее она решила поехать», — констатировал Рютте.

Фатма Кая направлялась на автомобиле в Роттердам из Германии для участия в политической акции, посвященной референдуму о расширении полномочий президента Турции. Ранее власти страны уже отказали в участии в подобной акции министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу. В результате голландская полиция задержала автомобиль Фатмы Каи около генконсульства Турции в Роттердаме. Позднее власти Нидерландов выслали ее из страны в сопровождении полиции. В ответ турецкий министр назвала действия голландских властей «фашистскими».