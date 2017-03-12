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12.03.2017 12:11

СМИ узнали о планах Великобритании потребовать у ЕС 11 миллиардов долларов

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй после запуска процедуры Brexit потребует от ЕС вернуть девять миллиардов фунтов (почти 11 миллиардов долларов) британских активов, которые хранятся в Европейском инвестиционном банке (ЕИБ). Об этом сообщает в воскресенье, 12 марта, The Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники в британском правительстве.

По данным издания, Лондон заявит об этом после вступления в силу статьи 50 Лиссабонского договора, которая регламентирует отказ от членства в Евросоюзе. В британском кабмине, опираясь на правовое заключение юриста Мартина Хоува, уверены, что Брюссель обязан выплатить долю Соединенного Королевства в фондах ЕИБ, которая составляет 16 процентов от всех активов.

4 марта сообщалось, что юристы правительства Великобритании сочли необязательной выплату установленной ранее суммы в 60 миллиардов фунтов за выход королевства из состава Европейского союза.

10 марта стало известно, что процедура Brexit может быть запущена уже 14 марта, после того, как вечером 13 марта обе палаты парламента — палата общин и палата лордов — одобрят соответствующий билль. Пэры внесли в него две поправки — о защите прав живущих в Великобритании граждан ЕС и о требовании к правительству заручиться санкцией парламента страны перед заключением с ЕС соглашения о выходе. Ожидается, что кабинет Мэй отвергнет обе.

Референдум о выходе страны из ЕС состоялся 23 июня. За Brexit проголосовали более половины британцев, принявших участие в плебисците. После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон ушел в отставку, а его место заняла Тереза Мэй.

Источник: Lenta.ru


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