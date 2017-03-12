Четыре человека погибли при пожаре в Свердловской области

Пожар, унесший жизни нескольких человек, произошел в Красноуфимске поздним субботним вечером. Его причины предстоит установить, сообщает 12 марта пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области.

По информации полиции, тревожный сигнал о пожаре в одном из домов по улице Октября раздался 11 марта в 21:43. На место тут же выехали пожарные. Но, несмотря на оперативность, при тушении нашли погибших: 77-летнюю хозяйку дома и ее соседей – 44-летнего мужчину и двух женщин, 48 и 65 лет.

Следов насильственной смерти на их телах не нашли. Причины гибели людей предстоит установить следователям.