WSJ назвала возможных виновников утечки данных ЦРУ

Следователи США, которые расследуют публикацию сайта WikiLeaks с секретными данными ЦРУ, полагают, что за утечкой могут стоять ранее работавшие на управление подрядчики, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Ранее сайт WikiLeaks со ссылкой на конфиденциальные документы сообщал, что американское консульство во Франкфурте-на-Майне выполняет функции "хакерского" центра ЦРУ, действующего в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

По словам одного из источников Wall Street Journal, власти обнаружили "цифровой след", указавший на группу разработчиков программного обеспечения, которая сотрудничает с ЦРУ. Эта группа проектирует инструменты, которые, согласно публикации WikiLeaks, управление использует для взлома смартфонов, персональных компьютеров и телевизоров с выходом в интернет. Следственные органы в четверг допросили группу подрядчиков в двух компаниях в штате Виргиния. Никаких задержаний пока не проводилось.

Как отмечает газета со ссылкой на источник, более 8 тысяч страниц документов, опубликованных WikiLeaks, предположительно, были взяты с сервера группы по вопросам инженерно-технической разработки ЦРУ. По словам источника, "лишь небольшое число подрядчиков" имеют к нему доступ.

По данным издания, всего в рамках "хакерских проектов" с ЦРУ работает порядка 12 компаний, большинство из которых находится в штате Виргиния. В течение последних месяцев ходили слухи о некоторых разногласиях среди подрядчиков ЦРУ, крайне важных для "хакерских проектов" управления. По словам одного из источников, одна из групп подрядчиков работала на управление из-за рубежа и надеялась получить рабочие места в ЦРУ в США, но от этого в ведомстве позднее отказались.