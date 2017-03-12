Мать эксперта Келли взяла ответственность за курьез с детьми в эфире BBC

Мама эксперта по Южной Корее Роберта Келли взяла на себя ответственность за курьезную ситуацию, когда во время прямого включения со студией телерадиокорпорации Би-би-си в комнату ворвались его маленькие дети.

Курьез произошел 10 марта. Ведущий Би-би-си и эксперт рассуждали на тему развития ситуации в Южной Корее после импичмента президента. Посреди беседы дверь в комнату приоткрылась, и туда забежала маленькая дочка эксперта. Вскоре за девочкой в офис "въехал" и малыш на ходунках. Келли улыбнулся и извинился за происходящее. Однако именно в это время в комнату ворвалась женщина, которая за доли секунды схватила дочку и "укатила" малыша на ходунках.

Мама эксперта 72-летняя Эллен Келли считает, что она могла стать причиной этого небольшого недоразумения, пишет газета Daily Mail. Она и ее муж Джозеф живут в пригороде Кливленда, штат Огайо. Они регулярно общаются с помощью Skype со своим сыном, невесткой и внуками, проживающими в Южной Корее.

"Роберт обычно общается с нами по Skype из своего домашнего офиса, там же он давал свое интервью. Дети, возможно, услышали голоса, идущие из компьютера, и подумали, что это были мы", — сказала Эллен Келли, отметив, что курьез получился "уморительным".

Профессор Келли переехал в Южную Корею в 2008 году, он преподает политологию в Пусанском национальном университете. Вскоре после переезда он встретил там свою жену, с которой он состоит в браке уже шесть лет.