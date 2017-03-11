Минюст США уволил прокурора в штате Нью-Йорк, отказавшегося уйти в отставку

Министерство юстиции США уволило 11 марта прокурора в штате Нью-Йорк Прита Бхарару, который ранее отказался уйти в отставку добровольно.

"Я не подавал в отставку. Только что меня уволили", — сообщил он в своем микроблоге в Twitter.

Работу в должности прокурора Южного округа штата Нью-Йорк Бхарара назвал "наивысшей честью в своей профессиональной жизни".

Днем ранее американский минюст потребовал уйти в отставку 46 прокуроров, которые были назначены бывшим президентом США Бараком Обамой. В их числе оказался и Бхарара. По данным американских СМИ, он отказался добровольно сложить с себя прокурорские полномочия.

Телекомпания CNN сообщила, что в ноябре прошлого года Бхарара встретился с выигравшим президентские выборы Дональдом Трампом. По его информации, тогда Трамп заверил прокурора, что оставит его на занимаемой должности.

Практика увольнения при новой администрации прокуроров, назначенных прежним президентом, в США является общепринятой.