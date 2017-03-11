СК проверяет информацию о втором нападении собак на детей на Урале

Следственный комитет Свердловской области проводит проверку по сообщениям СМИ о нападении собак на детей. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

По предварительной информации, утром 11 марта у одного из домов по улице Павла Зыкина в Ревде стая бродячих собак напала на 9-летнюю девочку. Спасти ребенка удалось только благодаря бдительным прохожим.

В ведомстве добавляют, что еще одно нападение произошло ранее – во дворе одного из домов на улице Чехова мальчика покусали 7-8 собак.

Помимо обстоятельств нападения на детей, следователи выясняют, насколько тщательно выполняют свои обязанности местные чиновники, призванные своевременно следить за появлением бездомных животных на улице.