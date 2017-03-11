Премьер Латвии призвал не участвовать в мероприятиях ко дню легионера СС

Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис не планирует принимать участие в мероприятиях, приуроченных ко дню легионера «Ваффен-СС», которые пройдут 16 марта у памятника Свободы. Об этом сообщил его пресс-секретарь Андрей Вайварс, передает Mixnews.lv.

По словам Варваса, Кучинскис призывает не участвовать в этих мероприятиях и других министров.

Сообщается, что министр юстиции страны Дзинтарс Расначс возложит цветы к памятнику Свободы «в свободное от работы время».

В марте 2016 года сообщалось, что российский МИД призвал дать оценку чествованию легионеров «Ваффен-СС» в Латвии.