Премьер Латвии призвал не участвовать в мероприятиях ко дню легионера СС
Премьер-министр Латвии Марис Кучинскис не планирует принимать участие в мероприятиях, приуроченных ко дню легионера «Ваффен-СС», которые пройдут 16 марта у памятника Свободы. Об этом сообщил его пресс-секретарь Андрей Вайварс, передает Mixnews.lv.
По словам Варваса, Кучинскис призывает не участвовать в этих мероприятиях и других министров.
Сообщается, что министр юстиции страны Дзинтарс Расначс возложит цветы к памятнику Свободы «в свободное от работы время».
В марте 2016 года сообщалось, что российский МИД призвал дать оценку чествованию легионеров «Ваффен-СС» в Латвии.
Источник: Газета.Ru