Пострадавший от падения лепнины доставлен в больницу

Мужчина, получивший травмы после падения со здания Московского вокзала лепнины, вечером 11 марта доставлен в больницу. По данным «Фонтанки», врачи оценили его раны, как легкие.

Кусок лепнины упал на мужчину около половины десятого вечера субботы, однако серьёзных травм пострадавшему не нанёс. Участок Площади Восстания, где произошло обрушение, оцеплен. Как сообщили «Фонтанке» в администрации Центрального района, на место оперативно выехали сотрудники МЧС, полиции и скорой.